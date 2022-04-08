Росатом готовит условия для прототипа будущего термоядерного реактора

В Звенигороде состоялось заседание по инженерно-техническим вопросам управляемого термоядерного синтеза. В нем приняли участие специалисты Госкорпорации “Росатом”, а также специалисты из АО “НИИЭФА”, АО “НИКИЭТ”, Проектного центра “ИТЭР”, ФГУП “РФЯЦ ВНИИЭФ”, АО “ГНЦ РФ ТРИНИТИ”, НИЦ “Курчатовский институт”, ИЯФ СО РАН, ФТИ РАН, ИПФ РАН, ВНИИКП, АО “Красная звезда”, АО “ВНИИНМ”, АО “НТЦ ФСК ЕЭС”, НИЯУ МИФИ.

Представители ГНЦ РФ ТРИНИТИ рассказали, что научный институт Росатома готовит инфраструктуру для прототипа будущего термоядерного реактора. Участники обсудили федеральный проект “Разработка технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий”, который входит в рассчитанную до 2024 года программу развития технологий и исследований в сфере атомной энергетики России.

Руководители одного из главных исполнителей проекта ГНЦ РФ ТРИНИТИ представили на заседании промежуточные результаты работы. Речь идет о создании инфраструктуры для токамака с реакторными технологиями. Новую экспериментальную установку планируется построить к 2030 году в Троицке. Проект реализуется в два этапа. Это реконструкция энергетической инфраструктуры, а также инженерной инфраструктуры и создание токамака.

“В конце 2021 года мы получили положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию первого этапа реконструкции термоядерного комплекса Токамак с сильным полем. Также в конце года была разработана рабочая документация. В марте начались работы по расчистке территории для будущей строительной площадки. Сейчас прокладываем временные дороги и обустраиваем инженерные сети”, – рассказал научный руководитель по управляемому термоядерному синтезу и плазменным технологиям ГНЦ РФ ТРИНИТИ Александр Романников.

По словам заместителя генерального директора компании Кирилла Ильина, работы идут хорошими темпами и уже перешли из стадии разработки и планирования в активную стадию реализации проектов в организациях.

Во время заседания участники также рассмотрели вопросы и предложения по разработке и применению высокотемпературных сверхпроводящих проводников для электромагнитных систем – неотъемлемой части установок управляемого термоядерного синтеза нового поколения.

Токамак с реакторными технологиями разрабатывается как полномасштабный прототип будущего термоядерного реактора/источника нейтронов. Он предназначен для исследования поведения плазмы в квазистационарных режимах, близких к зажиганию, исследования и отработки различных методов дополнительного нагрева плазмы, топливообеспечения, бланкетных технологий, а также разработки новых диагностик, работающих в больших нейтронных потока.