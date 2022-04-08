Британия ввела новые санкции против России

МИД Британии ввел дополнительные санкции против России, в списке физических лиц, в отношении которых введены рестрикции, фигурируют Мария Воронцова и Катерина Тихонова.

Санкции, в частности, заморозка активов и въезд в страну, вводятся в отношении Марии Владимировны Воронцовой, у которой в документе британского внешнеполитического ведомства также называются фамилии «Путина» и «Фаассе», а также в отношении Катерины Владимировны Тихоновой, у которой также называются фамилии «Путина» и «Шамалова», передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал новые антироссийские санкции продолжением оголтелой линии Запада, при этом введение ограничений против дочерей главы российского государства Владимира Путина, по его словам, «говорит само за себя».

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