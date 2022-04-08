 

Британия ввела новые санкции против России

08.04.2022, 12:54, Новости дня
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МИД Британии ввел дополнительные санкции против России, в списке физических лиц, в отношении которых введены рестрикции, фигурируют Мария Воронцова и Катерина Тихонова.

Санкции, в частности, заморозка активов и въезд в страну, вводятся в отношении Марии Владимировны Воронцовой, у которой в документе британского внешнеполитического ведомства также называются фамилии «Путина» и «Фаассе», а также в отношении Катерины Владимировны Тихоновой, у которой также называются фамилии «Путина» и «Шамалова», передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал новые антироссийские санкции продолжением оголтелой линии Запада, при этом введение ограничений против дочерей главы российского государства Владимира Путина, по его словам, «говорит само за себя».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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