Минобороны опровергло нанесение удара по вокзалу в Краматорске

Министерство обороны опровергло нанесение Россией ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска в Донецкой области, у ВС РФ не планировалось огневых задач на 8 апреля, заявили в ведомстве.

«Все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля «ракетной атаке» по железнодорожному вокзалу в г. Краматорск являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности. Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось», – передает сообщение Минобороны РИА «Новости».

В военном ведомстве отметили, что тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ВСУ совершили провокацию в Краматорске.

«Провокация произошла в Краматорске. Украинские власти и не скрывали, что они готовят очередные провокации. Сначала объявили эвакуацию с городов Краматорск, Константиновка, Славянск. Люди начали собираться в местах, откуда можно уехать – железнодорожные станции, вокзал. Прилетел боеприпас, порядка 30 погибших», – сказал Басурин в эфире «Первого» канала.

Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что Точки-У» нет на вооружении ни у ДНР, ни у армии России. Поэтому очевидно, что это провокация аналогичная произошедшему в Буче и имеет конкретные политические цели».

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