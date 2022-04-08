Лавров обсудил с главой МИД Египта переговоры ЛАГ с Украиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Египта Самехом Шухри результаты встречи делегации министерской контактной группы Лиги арабских государств по Украине с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Лавров провел в понедельник в Москве встречу с министерской контактной группой Лиги арабских государств по Украине, куда входят главы МИД Алжира, Египта, Иордании, Ирака, Судана и генсек ЛАГ. Во вторник делегация провела переговоры в Варшаве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«В ходе беседы проведен обстоятельный обмен мнениями по итогам прошедших 4 апреля переговоров Лаврова с делегацией министерской контактной группы Лиги арабских государств по Украине, с учетом также результатов встречи этой группы с министром иностранных дел Украины Кулебой 5 апреля», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Напомним, по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине Лавров заявил, что встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться после достижения результата на российско-украинских переговорах, чтобы его закрепить.

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