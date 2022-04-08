 

Топ-модель Жозефин Скривер вышла замуж через четыре года после помолвки

08.04.2022, 11:41, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Звезда подиумов, в прошлом “ангел” Victoria’s Secret Жозефин Скривер вышла замуж за фронтмена The Cab Александра Делеона. Камерная церемония прошла в Кабо-Сан-Лукас в Мексике в минувшие выходные, однако только вчера счастливые молодожены поделились фотографиями с торжества. 

К алтарю на природе Жозефин пошла в белоснежном платье из тонкого кружева на тонких бретелях и с длинным шлейфом от Alberta Ferretti. От вида ослепительной невесты жених растрогался до слез. К слову, Александр Делеон также предпочел белый костюм.

28-летняя датская модель и экс-“ангел” Victoria’s Secret – Жозефин Скривер –  и солист американской рок-группы The Cab Александр Делеон вместе с 2013 года. В ноябре 2018 пара объявила о помолвке, и вот четыре года спустя наконец-то сыграли свадьбу. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Гусман назвал преступлением заявления артистов-антипрививочников

30.04 / Ученые из США доказали способность простой диеты продлевать жизнь

22.08 / Мнение: Успехи ЛГБТ, одинокий натурал Бэтмен и травля за отсутствие разнообразия

08.03 / Мнение: Карты и стрелочки

05.01 / Собянин сообщил об адресных проектах и развитии программы “Мой район”

13.10 / Власти Якутии потребовали от жителей соблюдать социальную дистанцию в 1,5 километра

17.01 / Ольга Орлова поделилась фото строительства нового дома

09.09 / Врач Зайцев: Одновременное заражение гриппом и COVID-19 может привести к смерти

30.10 / У больных COVID-19 нашли необычное раздражение на ногах

03.01 / Обнаружен еще один неожиданный способ продлить жизнь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика