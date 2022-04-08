Топ-модель Жозефин Скривер вышла замуж через четыре года после помолвки

Звезда подиумов, в прошлом “ангел” Victoria’s Secret Жозефин Скривер вышла замуж за фронтмена The Cab Александра Делеона. Камерная церемония прошла в Кабо-Сан-Лукас в Мексике в минувшие выходные, однако только вчера счастливые молодожены поделились фотографиями с торжества.

К алтарю на природе Жозефин пошла в белоснежном платье из тонкого кружева на тонких бретелях и с длинным шлейфом от Alberta Ferretti. От вида ослепительной невесты жених растрогался до слез. К слову, Александр Делеон также предпочел белый костюм.

28-летняя датская модель и экс-“ангел” Victoria’s Secret – Жозефин Скривер – и солист американской рок-группы The Cab Александр Делеон вместе с 2013 года. В ноябре 2018 пара объявила о помолвке, и вот четыре года спустя наконец-то сыграли свадьбу.