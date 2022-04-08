 

Мнение: О необъяснимой «пропаже» важного российского генерала

08.04.2022, 11:30, Разное
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Интересные новости поступают из военных кругов. Хоть стой, хоть палай, хоть смейся, хоть плачь.

Внезапно «исчез» министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу. Не просто выпал из поля зрения, а вообще перестал выходить на связь.

В самый разгар специальной военной операции, ага.

Об этом первыми сообщили американские источники. Тревогу забил Пентагон. Глава Минобороны #США Остин Пауэлл заявил, что «не может связаться» со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. И подчеркнул, что разочарован отсутствием контактов с российской стороной. Хотя вроде как с турками наш глава Минобороны общался. А с американцами, значит, «не смог».

Меж тем актуальная информация о Сергее Шойгу в публичном пространстве появлялась в конце марта. Министр обороны обтекаемо прокомментировал весенний призыв. С президентом РФ Владимиром Путиным глава оборонного ведомства последний раз «встречался» по видеосвязи аж 24 марта. По крайней мере, это следует из официальных источников. И это немного странно для специальной военной операции, управление которой, согласно «классике» требует более частых визитов министра к руководителю государства. Но то ли они проходят в совершенно секретном режиме, то ли отсутствуют вообще: из новостей это понять невозможно. Скажем, во время операции в Ираке тогдашний американский президент Джордж Буш принимал главу Пентагона чуть ли не ежедневно, и это не скрывалось.

Впрочем, у американцев другая политическая культура…

Ранее, комментируя «исчезновение» Сергея #Шойгу с радаров, Дмитрий Песков подчеркнул: «Идёт спецоперация, сейчас не совсем время для медийной активности». В то же время он признал, что «контакты на уровне военных всегда важны, особенно в такие горячие периоды». Как объяснить отсутствие столь важных контактов на протяжении многих дней, Дмитрий Песков не сказал ни слова.

И это всё несколько странно, вы не находите?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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