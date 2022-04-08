Мнение: О необъяснимой «пропаже» важного российского генерала

Интересные новости поступают из военных кругов. Хоть стой, хоть палай, хоть смейся, хоть плачь.

Внезапно «исчез» министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу. Не просто выпал из поля зрения, а вообще перестал выходить на связь.

В самый разгар специальной военной операции, ага.

Об этом первыми сообщили американские источники. Тревогу забил Пентагон. Глава Минобороны #США Остин Пауэлл заявил, что «не может связаться» со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. И подчеркнул, что разочарован отсутствием контактов с российской стороной. Хотя вроде как с турками наш глава Минобороны общался. А с американцами, значит, «не смог».

Меж тем актуальная информация о Сергее Шойгу в публичном пространстве появлялась в конце марта. Министр обороны обтекаемо прокомментировал весенний призыв. С президентом РФ Владимиром Путиным глава оборонного ведомства последний раз «встречался» по видеосвязи аж 24 марта. По крайней мере, это следует из официальных источников. И это немного странно для специальной военной операции, управление которой, согласно «классике» требует более частых визитов министра к руководителю государства. Но то ли они проходят в совершенно секретном режиме, то ли отсутствуют вообще: из новостей это понять невозможно. Скажем, во время операции в Ираке тогдашний американский президент Джордж Буш принимал главу Пентагона чуть ли не ежедневно, и это не скрывалось.

Впрочем, у американцев другая политическая культура…

Ранее, комментируя «исчезновение» Сергея #Шойгу с радаров, Дмитрий Песков подчеркнул: «Идёт спецоперация, сейчас не совсем время для медийной активности». В то же время он признал, что «контакты на уровне военных всегда важны, особенно в такие горячие периоды». Как объяснить отсутствие столь важных контактов на протяжении многих дней, Дмитрий Песков не сказал ни слова.

И это всё несколько странно, вы не находите?

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