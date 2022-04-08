 

В ДНР заявили об ударе ВСУ «Точкой-У» по Краматорску

08.04.2022, 11:23, Новости дня
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Украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску, информирует штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом.

«В районе ж/д вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация местного населения, был нанесен ракетный удар. Обломки ракеты ТРК «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

 

Населенные пункты в Донбассе регулярно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Так, ранее в пятницу ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра. А в четверг утром украинские войска обстреляли Железную Балку и Горловку, в том числе минами калибром 120 миллиметров.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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