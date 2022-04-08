Банк РФ снизил ключевую ставку до 17% годовых
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Банк РФ принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 17,00% годовых.
Об этом информирует РИА «Новости».
В ЦБ отметили, что риски для финансовой стабильности РФ сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать.
Кроме того, внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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