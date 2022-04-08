Банк РФ снизил ключевую ставку до 17% годовых

Банк РФ принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 17,00% годовых.

Об этом информирует РИА «Новости».

В ЦБ отметили, что риски для финансовой стабильности РФ сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать.

Кроме того, внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.

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