 

Банк РФ снизил ключевую ставку до 17% годовых

08.04.2022, 11:23, Новости дня
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Банк РФ принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 17,00% годовых.

Об этом информирует РИА «Новости».

В ЦБ отметили, что риски для финансовой стабильности РФ сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать.

Кроме того, внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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