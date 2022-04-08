Задержан подозреваемый в нападении с краской на главреда «Новой газеты»

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, который накануне в вагоне поезда Москва – Самара облил красной краской главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время задержан подозреваемый, который облил красной краской журналиста. В настоящее время он находится в отделе полиции», – сказал источник ТАСС.

Напомним, накануне Муратова облили красной краской в поезде «Москва – Самара». По словам главреда «Новой газеты», напавший на него выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов».

Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов стал лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года.

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