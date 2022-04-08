 

Собор архангела Гавриила: приметы и традиции 8 апреля

08.04.2022, 11:15, Разное
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История

Собор архангела Гавриила верующие празднуют два раза в году: весной и летом. В даты, когда выпадает этот церковный праздник, чтят предвестника воплощения божьего сына. Архангел Гавриил впервые упоминается в Ветхом Завете. Согласно религиозному преданию, через него пророк Даниил познал тайны будущего.

Также 8 апреля 2022 года народ вспоминает, как божий посланник явился священнику Захарию и предрек ему рождение сына — Иоанна Предтечи. В Евангелии от Луки значится, что после этого архангел Гавриил выполнил грандиозную миссию — отправился к Деве Марии возвестить ей благую весть о грядущем зачатии Иисуса Христа.

Что нельзя делать 8 апреля

Каких-то особых запретов в этот церковный праздник не соблюдают. Тем не менее все нечестивые поступки, включая сквернословие и дурные помыслы необходимо пресекать. Собор архангела Гавриила исключает злобу, скандалы и деяния, которые могут навлечь беду на живых существ.

Приметы и традиции

Рано утром 8 апреля 2022 года духовные люди отправляются на службу, принимая во внимание молитвословы и торжественные православные песнопения. Нужно искренне обратиться с просьбой к архангелу Гавриилу. Считается, что в этот день он помогает верующим исполнять задуманное.

Собор архангела Гавриила связан с народными приметами. На Руси в церковный праздник старались предугадать погоду. Заморозки 8 апреля сулят холодную и затянувшуюся весну. Если черемуха позеленела – нужно высаживать ранний картофель. Зацвела верба — пора выставлять пчел на пасеке.



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