 

Верните деньги! – Личное мнение

08.04.2022, 11:05, Разное
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В среде модниц с популярного бревна не утихает бурление по поводу сумочек. Одни их режут. Вторые предлагают отдать беженцам, а гОленька Бузова, довольно прагматичная женщина, потребовала вернуть ей деньги:

https://t.me/lenamiro/11286

«И если вы не позволяете мне носить бренд в своей стране, то я обращаюсь к дирекции вашего бренда с просьбой вернуть мне деньги за купленное мной!»

Сначала гОленька расписывала, как с большим удовольствием покупала сумки, но теперь — верните деньги.

Пока не очень сообразительная Боня резала сумку, гОленька всё просчитала. Действительно, зачем портить вещь, на которую заработала, если можно вернуть средства?

Молодец, Бузова — с такой житейской хваткой не пропадёшь.

Вот только остаётся вопрос: а зачем вообще нужно было покупать эти сумочки?

Источник: Лена Миро



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