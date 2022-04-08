Верните деньги! – Личное мнение
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В среде модниц с популярного бревна не утихает бурление по поводу сумочек. Одни их режут. Вторые предлагают отдать беженцам, а гОленька Бузова, довольно прагматичная женщина, потребовала вернуть ей деньги:
https://t.me/lenamiro/11286
«И если вы не позволяете мне носить бренд в своей стране, то я обращаюсь к дирекции вашего бренда с просьбой вернуть мне деньги за купленное мной!»
Сначала гОленька расписывала, как с большим удовольствием покупала сумки, но теперь — верните деньги.
Пока не очень сообразительная Боня резала сумку, гОленька всё просчитала. Действительно, зачем портить вещь, на которую заработала, если можно вернуть средства?
Молодец, Бузова — с такой житейской хваткой не пропадёшь.
Вот только остаётся вопрос: а зачем вообще нужно было покупать эти сумочки?
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Источник: Лена Миро
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