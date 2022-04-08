Российские ракеты комплекса «Бастион» уничтожили центр подготовки наемников под Одессой

Вооруженные силы РФ уничтожили высокоточными ракетами берегового комплекса «Бастион» пункт сбора и подготовки иностранных наемников в районе Одессы, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса «Бастион» в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, сообщил Конашенков, высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково были уничтожены вооружение и военная техника прибывших резервов украинских войск.

Также Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили в воздухе два украинских вертолета – Ми-8 и Ми-24 – и пять беспилотников, среди них два «Байрактар ТБ-2» в районе Кривого Рога.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 97 вертолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 228 зенитных ракетных систем большой и средней дальности, 2 тыс. 19 танков и других боевых бронированных машин, 223 установки реактивных систем залпового огня, 874 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 тыс. 917 единиц специальной военной автомобильной техники», – сказал он.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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