Рубль ослабел к доллару и евро

Рубль немного слабеет к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже в пятницу.

По данным биржи на 10.15 курс доллара рос до 76 руб. (+0,33%), курс евро – до 81,5 руб. (+0,06%). На открытии торгов курс доллара находился на уровне 75,75 руб., а курс евро снижался на 0,09% – до 81,38 руб., передает ТАСС.

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии демонстрирует рост ведущих индексов. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,41% – до 2646,29 пункта, индекс РТС прибавил 1,24% и достиг 1105,91 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.08.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи находился на уровне 2649,16 пункта (+0,52%). Долларовый индекс РТС рос на 0,85% – до 1101,71 пункта.

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