Братская могила и разрушенные жилые дома

Братская могила, разрушенные жилые дома – это то, что увидел в пригородах Киева заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, который прибыл в Украину. Ранее он побывал в Москве, где обсуждал возможность гуманитарного перемирия.

Потрясен увиденным в Буче и Ирпене

Мартин Гриффитс побывал в Буче и Ирпене – пригородах Киева. В поездке в освобожденные города его сопровождала вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина.

Мартин Гриффитс сказал, что «пришел в ужах от увиденного»: «братская могила с телами, завернутыми в полиэтилен, десятки разрушенных жилых домов и сгоревшие машины на улице». Отметив, что весь мир потрясен снимками из пригорода Киева, Мартин Гриффитс поддержал призыв Генерального секретаря к проведению немедленного и независимого расследования для привлечения виновных к ответственности.

Из Бучи Гриффитс отправился в Киев, где встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем; заместителем премьер-министра Ольгой Стефанишиной; и вице-премьером Ириной Верещук; министром обороны Алексеем Резниковым; а также с заместителем министра иностранных дел Эминой Джапаровой.

Гриффитс обсудил с ними гуманитарную ситуацию в стране, пути того, как добиться гуманитарной паузы и обеспечить безопасную доставку помощи нуждающимся и эвакуацию людей. Эти темы Гриффитс обсуждал и в Москве, где он встретился с главой МИД Сергеем Лавровым и его заместителем Сергеем Вершининым, а также с заместителем министра обороны Александром Фоминым.

Представительства ООН вернутся в Киев

Заместитель Генерального секретаря ООН подтвердил свою приверженность защите гражданских лиц и оказанию гуманитарной помощи всем, кто в ней нуждается. Он также сообщил, что переезд некоторых отделений ООН на запад был временным и Организация восстановит присутствие своих гуманитарных организаций в украинской столице.

ООН наращивает гуманитарную помощь

Координатор ООН по гуманитарным вопросам заявил, что впечатлен усилиями Украины и ООН на гуманитарном фронте. В последние шесть недель учреждения системы ООН наращивают гуманитарную помощь нуждающимся. На сегодняшний день ООН работает со своими партнерами во всех 24 областях Украины. Еще шесть недель назад операции ООН в основном осуществлялись на востоке страны – в Донецкой и Луганской областях.

ООН доставила помощь для двух миллионов украинцев

На сегодняшний день, по словам Мартина Гриффитса, ООН смогла доставить помощь по меньшей мере для двух миллионов украинцев. Сейчас всемирная организация формирует автоколонны с гумпомощью для еще тысяч людей, отчаянно нуждающихся в помощи.

Во вторник ООН и гуманитарные партнеры на восьми грузовиках доставили товары первой необходимости в Северодонецк на востоке Украины, где жители все еще подвергаются опасности в связи с интенсивными боевыми действиями. Ранее две автоколонны доставили помощь ООН в Сумы и еще одна – в Харьков.

Заместитель Генсека сказал, что ООН будет продолжать поставки и в другие города Украины, но для этого необходимо обеспечить защиту гражданского населения и безопасный и постоянный доступ.

Что касается призыва о чрезвычайной помощи в размере 1,1 млрд долларов, то на сегодняшний день он профинансирован на 58 процентов, и на данный момент было получено 657 млн долларов.

После вторжения России в Украину там царит страх и невообразимая боль. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, по состоянию на 5 апреля 1,563 мирных жителей были убиты и 2213 получили ранения. Но эти цифры могут быть гораздо выше.

Примерно 4,3 млн украинцев были вынуждены покинуть страну, еще более семи миллионов стали внутренними беженцами.

По последним данным ООН в Украине подтверждены 1611 смертей мирных жителей, в том числе 131 ребенка. Ранения получили 2227 человек. В том числе:

– На территориях Донецкой и Луганской областей, подконтрольных Украине, погибли 425 человек.

– На территориях, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР погибли 67 человек.

– В других регионах Украины погибли 1119 человек.

В ООН подчеркивают, что реальное количество погибших намного больше, так как в отчеты попадают только подтвержденные случаи, а в местах, где ведутся бои, оперативно проверить информацию невозможно.