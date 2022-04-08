 

Горелкин: Google предает интересы собственных пользователей

08.04.2022, 8:37, Новости дня
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«Новые мягкие меры Роскомнадзора в отношении Google можно считать последним предупреждением перед жесткими санкциями», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин. Ранее Роскомнадзор сообщил о применении к Google «мер понуждения».

«Google должен вернуться к нейтральности своей политики в отношении России, это прописано у них в правилах модерации. Компания должна перестать быть отделом западной пропаганды, иначе Роскомнадзор будет вынужден применить более жесткие санкции», – отметил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин.

По его словам, ресурсам, нарушающим законодательство РФ, нужно закрыть возможность для заработка денег в России, а сами площадки должны быть маргинализированы. «Google занимается информационной войной против России, применяет акты цензуры, чем, по сути, оскорбляет наших пользователей и предает их», – сказал депутат.

Парламентарий также напомнил, что теперь «Яндекс» будет маркировать Google при выдаче результатов запроса, как ресурс, нарушающий российские законы.

В четверг Роскомнадзор сообщил о применении к Google «мер понуждения» – запрета на распространение рекламы компании и ее информационных ресурсов из-за многочисленных нарушений российского законодательства. Эти меры направлены против «Google поиск», Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail».

Также в качестве меры будет информирование поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом законодательства России. «Меры понуждения» информирующего и экономического характера в отношении Google будут действовать до устранения компанией нарушений.

Также сообщалось, что эксперты ВЦИОМ считают, что большинство западных площадок используются для беспрецедентной информационной кампании против России. Фейки, деструктив, противоправные материалы активно распространяются на зарубежных платформах, в то время как российские СМИ и контент с фактами и российской позицией систематически ограничиваются.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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