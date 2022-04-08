Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете ООН по правам человека

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в ходе возобновленной 11-й чрезвычайной спецсессии Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за приостановление членства России в Совете ООН по правам человека.

Предложенную Украиной в соавторстве с 58 странами резолюцию поддержали 93 государства. 24 делегации выступили против, и 58 воздержались.

Резолюция называется «Приостановление прав Российской Федерации, связанных с членством в Совете ООН по правам человека», а голосование по ней состоялось на основании другого документа – резолюции Генеральной Ассамблеи, которая учредила в 2006 году Совет ООН по правам человека (СПЧ). В ней, в частности, говорится о том, что «Генеральная Ассамблея большинством в две трети голосов присутствующих и участвующих в голосовании членов может приостановить членство в Совете какого-либо члена Совета, который совершает грубые и систематические нарушения прав человека».

Выступая перед голосованием, Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что приостановка членства в СПЧ государства, «грубо нарушающего права человека, – это обязанность, а не выбор».

Он напомнил о геноциде тутси в Руанде, который происходил ровно 30 лет назад, призвав международное сообщество не повторять ошибок прошлого.

– Сегодня трагедия разворачивается прямо на наших глазах, – сказал украинский дипломат, призвав своих коллег по Генассамблее не оставаться в стороне и поддержать предложение приостановить членство России в Совете ООН по правам человека.

В своем выступлении заместитель Постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что рассматриваемый проект резолюции по факту не имеет ничего общего с положением в области прав человека.

– Сегодня мы видим, как усилиями небольшой группы стран правозащитная архитектура дала огромную трещину, – подчеркнул он, сообщив, что приоритетом России «всегда было укрепление конструктивного диалога, вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс коллективной выработки и принятия решений в области поощрения и защиты прав человека».

После голосования представитель России Геннадий Кузьмин заявил, что «российская сторона рассматривает принятую Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию «в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства-члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику». Он также объявил о том, что Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека.

В состав Совета ООН по правам человека входят 47 государств-членов, каждое из которых избирается большинством членов Генеральной Ассамблеи путем прямого тайного голосования на основе принципа справедливого географического распределения.

Места в Совете распределяются между региональными группами следующим образом: группа африканских государств – 13 мест; группа азиатских государств – 13 мест; группа восточноевропейских государств – 6 мест; группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна – 8 мест и группа западноевропейских и других государств – 7 мест; члены Совета должны исполнять свои полномочия в течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий.