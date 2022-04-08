 

Китай назвал причину кризиса на Украине

08.04.2022, 7:55, Новости дня
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Кризис на Украине вызван дисбалансом системы европейской безопасности, сообщил глава МИД Китая Ван И.

В разговоре с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном Ван И заявил, что нужно соблюдать «принцип неделимости безопасности». По его словам, требуется «воссоздать сбалансированный и эффективный механизм безопасности в Европе». Ван И подчеркнул, что «только так можно реализовать долгосрочный мир и стабильность в Европе».

Он указал, что «нельзя призывать к прекращению огня и боевых действий и одновременно с этим непрерывно поставлять большое количество вооружений и снаряжения, вызывая эскалацию военных действий», передает ТАСС.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь подчеркивал, что Китай придерживается независимой позиции в отношении украинского кризиса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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