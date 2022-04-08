 

Путин сообщил Вучичу о развитии ситуации на Украине «по плану»

08.04.2022, 5:05, Новости дня
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Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что российская военная операция, по словам главы российского государства Владимира Путина, идет «по плану».

Как рассказал Вучич, в среду в ходе телефонного разговора Путин проинформировал его о ситуации на Украине и о том, «что все развивается по плану». Вучич сказал, что разговор «был хорошим, корректным». «Мы двое давно знаем друг друга», – приводит его слова РИА «Новости».

Вучич осудил оскорбления в адрес Путина, звучащие на Западе. «Другой вопрос, согласны ли вы по каждому аргументу, но в том, о чем говорили, мы достигли значительную степень согласия, и это для Сербии очень важно», – сказал он.

Напомним, Путин в ходе телефонной беседы с сербским лидером поздравил его с победой на президентских выборах. Вучич заявил, что Сербия продолжит курс на вступление в Евросоюз, но будет сохранять дружбу с Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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