Когда «хрупкий» равно «грузный» – Личное мнение
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Поздравляя Симоньян с днём рождения, Канделаки назвала её хрупкой. И не просто хрупкой, а даже «столь хрупкой с виду».
Фото: Соцсети
Тин, ты зачем это делаешь? Чтобы что?
Марго не хрупкая. Она, как минимум, крупная. Или в твоей картине мира «хрупкий» и «крупный» — это синонимы, а, Тин?
А, может, называя грузную Марго хрупкой, ты так сама себе кажешься изящнее?
Тинатин, ты не изящная. Ты не худая. Ты даже не стройная. Ты упитанная и коренастая.
Так выглядит правда.
https://t.me/lenamiro/11282
Кто-то с ней не согласен?
Если бы мне пришлось поставить в один ряд все до единого прилагательные русского языка исходя из того, какое отношение они имеют к Маргарите Симоньян, то слово «хрупкая» заняло бы предпоследнее место.
Вот я — хрупкая, а Канделаки и Симоньян надо, как минимум, меньше жрать.
Согласны?
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Источник: Лена Миро
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