 

Когда «хрупкий» равно «грузный» – Личное мнение

08.04.2022, 2:40, Разное
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Поздравляя Симоньян с днём рождения, Канделаки назвала её хрупкой. И не просто хрупкой, а даже «столь хрупкой с виду».


Фото: Соцсети

Тин, ты зачем это делаешь? Чтобы что?

Марго не хрупкая. Она, как минимум, крупная. Или в твоей картине мира «хрупкий» и «крупный» — это синонимы, а, Тин?

А, может, называя грузную Марго хрупкой, ты так сама себе кажешься изящнее?

Тинатин, ты не изящная. Ты не худая. Ты даже не стройная. Ты упитанная и коренастая.

Так выглядит правда.

https://t.me/lenamiro/11282

Кто-то с ней не согласен?

Если бы мне пришлось поставить в один ряд все до единого прилагательные русского языка исходя из того, какое отношение они имеют к Маргарите Симоньян, то слово «хрупкая» заняло бы предпоследнее место.

Вот я — хрупкая, а Канделаки и Симоньян надо, как минимум, меньше жрать.

Согласны?

Источник: Лена Миро



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