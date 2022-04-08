Мнение: Отказ от импорта

Палата представителей США вслед за сенатом проголосовала за отказ от импорта энергоносителей из России. Остается еще одна подпись — Байдена.

Для США, да еще и в разгар внутреннего топливного кризиса, это решение непростое. В прошлом году Штаты импортировали примерно 8,5 млн баррелей нефти в сутки, из которых 650 тысяч (примерно 8%) – российская нефть.

Нужно понимать, что в случае с нефтью важны не только объемы, но и сорта нефти, ее происхождение и маршрут доставки. Легкая нефть поступает на заводы вблизи Мексиканского залива, канадская нефть поступает на Средний Запад и район Скалистых гор, остальные сорта направляются на заводы по обеим побережьям. Логистика выстроена таким образом, чтобы транспортировка нефти от терминала до завода занимала минимальное время.

Заменить российскую нефть непросто, но Штаты твердо намерены это делать, тем более, что у руля стоят демократы, а для них идеологические мотивы в решениях играют более значимую роль, чем для республиканцев.

Является ли это проблемой для России? Конечно. 650 тысяч баррелей в сутки вроде бы не критично много по сравнению с ежедневной добычей, но в порту Новороссийска уже сейчас отгрузка нефти идет с фантастической премией в 11 долларов за баррель — это одна из самых высоких премий, выплачиваемых продавцом покупателям. И свидетельствует она о тяжелейшем положении в плане продаж. По сути, Россия в безвыходном положении — ее нефть покупают все реже, а оставшиеся покупатели, понимая сложности, выбивают для себя изумительные условия.

Теперь еще минус 650 тысяч баррелей, и возникает вопрос: куда девать нефть. Уже озвучена идея ускоренного строительства подземных хранилищ для закачки туда нефти, но во-первых, это очень дорого — до всех санкций минимальная стоимость мощностей хранения миллиона тонн нефти оценивалась от 0,5 до 1 млрд долларов. Сейчас, видимо, это будет дороже раза в полтора. Во-вторых, сроки строительства — от 2 до 3 лет (хотя более реально от 3 до 5), но места для хранения нет уже сейчас. Ну, и третий момент — зачем строить подземные хранилища, если проще просто не добывать нефть из-под той же земли?

Однако запрет на импорт российской нефти в США — это цветочки. Европа пока не готова, но точно так же тверда в решении ускорить процесс полного отказа от всех российских углеводородов. Что по сути означает полный коллапс нефтяной и газовой отраслей. Надежды на то, что потоки можно будет развернуть в Китай, выглядят излишне оптимистичными. А что если нет? Да и логистика опять же. Основные мощности Транснефти и газовых трубопроводных систем направлены в Европу. Аргумент «а мы найдем танкер» – это тоже вилами по воде. А если не найдете? Да и мощностей портов для переключения объемов нефти с трубы на танкер у России просто нет. То же касается и газа. Трубы в Китай, способной перебросить газ с европейского направления, нет. Терминалов для сжижения в необходимых объемах нет. Танкеров нет. Если только в баллонах. Так и баллонов нет.

Запад, конечно, пострадает. И достаточно сильно. Но вот что будет с ориентированной на продажу нефти и газа Россией?

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