 

Назван вероятный срок принятия решения властями Финляндии по заявке в НАТО

08.04.2022, 2:20, Новости дня
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Решение относительно подачи заявки на вступление в НАТО власти Финляндии могут принять в мае, сообщили СМИ.

Как пишет Iltalehti, через неделю правительство Финляндии обнародует дополнение к докладу по внешней политике и политике безопасности, а после пасхальных каникул начнется его обсуждение в парламенте. Отмечается, что в дополнении не планируют прямо указывать позицию властей Финляндии по вступлению в НАТО, передает ТАСС.

Однако при обсуждении министры и президент могут провести совместное заседание комитета по внешней политике, после чего передать парламенту свою позицию в виде короткой дополнительной записи в доклад. В записи может быть сказано, что власти страны приняли решение подать заявку в НАТО. Однако парламент должен сообщить главе государства и кабмину, что большинство депутатов поддерживают заявку. Источники Iltalehti считают, что комитет по внешней политике примет решение по поводу НАТО в первые две недели мая, после чего информацию передадут самому альянсу. 

Глава финского МИД Пекка Хаависто в четверг сообщил журналистам, что в случае подачи заявки процесс принятия Финляндии в НАТО может занять от нескольких месяцев до года.

Напомним, премьер-министр страны Санна Марин заявила, что Финляндии в течение весны необходимо пересмотреть вопрос о вступлении в НАТО. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО будет радо видеть Финляндию в своих рядах и обеспечит ей возможность быстрого вступления.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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