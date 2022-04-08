Украина собралась изъять корабли под российским флагом в Одесской области

Корабли под российским флагом, которые сейчас находятся на судоремонтном заводе города Измаил, собираются изъять, сообщил глава Одесской обладминистрации Максим Марченко.

Марченко заявил, что правительство Украины вскоре утвердит «решение о принудительном изъятии этих кораблей в пользу Украины», передает РИА «Новости».

Напомним, российский береговой ракетный комплекс «Бастион» ликвидировал центры радио- и радиотехнической разведки вооруженных сил Украины в Одесской области. Кроме того, российская армия ударом высокоточных ракет уничтожила нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы.

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