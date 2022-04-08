 

В Британии увидели угрозу для доллара от санкции против России

08.04.2022, 2:20, Новости дня
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Санкции против РФ могут подорвать доверие к доллару и привести к появлению альтернативной экономической системы, пишут британские СМИ.

Как указывает Financial Times, вопреки заявлениям США и их союзников военную операцию РФ на Украине осудил не весь мир, а лишь «возглавляемая Западом коалиция». В связи с этим FT указывает на возможные «последствия для будущего международных финансов». Так, у Китая есть «долгосрочные планы» сделать юань гораздо более значимой валютой в глобальных расчетах, Пекин может ускорить продвижение своей системы банковских переводов CIPS, которая рассматривается как альтернатива SWIFT. CIPS пользуются уже более чем в 100 странах. 

Кроме того, FT отметила торговлю РФ с Индией, рассматривающей возможность создания механизма расчетов в национальных валютах. FT пишет, что наблюдаемая дедолларизация мировой экономики может оказаться своего рода финансовым аналогом Суэцкого кризиса 1956 года, ставшим символом снижения британского влияния в мировой политике, передает ТАСС.

Напомним, Китай перевел оплату за уголь и нефть из РФ в юани. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из РФ в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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