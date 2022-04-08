Вучич объяснил голосование против Москвы в ГА ООН по работе РФ в СПЧ

При голосовании по вопросу работы РФ в Совете ООН по правам человека Сербия голосовала против Москвы из-за угрозы санкций, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Вучич отметил, что «есть вопросы не только из-за этого голосования». По его словам, «люди спрашивают, почему» Сербия «не голосовала против или почему не воздержится». Он пояснил, что решение воздержаться при голосовании приведет к тому, что против Сербии «будут одни и другие, давление станет еще больше». Вучич заявил, что «сегодня принимается решение о судьбе Сербии – будем ли исключением из пакета санкций по нефти, прямо сегодня», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Радио и телевидение Сербии».

Президент Сербии указал, что в соответствии с решение ЕС до 15 мая его страна может импортировать нефть, а «потом – ни из России, ни откуда бы то ни было, потому что «Газпром нефть» – основной владелец Нефтяной индустрии Сербии». Стране, по его словам, «в каждый момент грозит то, что хорватская печать называет «ядерным ударом» по Сербии». Речь идет не о «настоящих ядерных ракетах, а о санкциях в отношении Сербии и приостановке ее европейского пути», сказал он.

«Говорю всем этим умным, великим патриотам Сербии, орден Александра Невского получил я, а не они, и всем тем, про кого знаю, как они боялись в Брюсселе, и лишь я не согласился на признание Косово, говорю им, что Сербия – единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России, ни одной ограничительной меры, не отчуждает российские компании, даже отказываемся от права первоочередной покупки НИС», – сообщил Вучич.

Он подчеркнул, что санкций Сербия не вводила, но и сама не должна попасть под удар, чтобы выдержать внешнеполитическое давление и продолжить свой экономический рост.

«Мы – военно-нейтральная страна, мы не нейтральные политически, мы находимся на европейском пути. Пока мы находимся на европейском пути, мы не можем быть политически нейтральным государством. Мы военно-нейтральные и будем беречь этот военный нейтралитет», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу РФ в Совете ООН по правам человека. Как пояснили в офисе председателя ГА ООН, после принятия резолюции РФ сохраняет место в СПЧ ООН, но лишается права голоса и права выступать. После этого Россия приняла решение о досрочном прекращении членства в СПЧ.

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