 

США не исключили продажи яхты Вексельберга и передачи денег Украине

08.04.2022, 0:52, Новости дня
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Яхту Tango, которая принадлежит российскому предпринимателю Виктору Вексельбергу, могут продать, а часть вырученных денег направить на помощь Украине, сообщил глава рабочей группы минюста США по исполнению санкций против РФ Эндрю Адамс.

Сейчас яхта арестована. Адамса спросили, могут ли ее изъять, чтобы передать средства от продажи Украине. Он заявил, что «не стал бы исключать возможности того, что именно так в конечном счете и будет использована часть этих средств». По его словам, «основная причина для изъятия собственности – это компенсация жертвам», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Адамс пояснил, что «в целом средства, полученные в результате изъятия собственности, когда активы полностью реализованы, должны быть использованы и могут быть использованы так, как решит генпрокурор». Он отметил, что при этом должны соблюдаться «определенные правила, которые устанавливают ограничения на то, куда конкретно могут быть направлены эти средства».

Напомним, испанская гражданская гвардия сообщила о том, что наложила арест на Балеарских островах на яхту Вексельберга. Операция проводилась совместно с правоохранительными органами США. Общая стоимость задержанных в Европе яхт, якобы принадлежащих российским бизнесменам, оценивается в 1,8 млрд евро. В марте минфин США сообщил, что заблокировало пассажирский самолет и яхту, принадлежащие Вексельбергу. США считают, что и яхта, и самолет стоят примерно по 90 млн долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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