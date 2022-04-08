Теракт со стрельбой произошел в центре Тель-Авива, есть жертвы

В результате теракта со стрельбой в центре Тель-Авива два человека погибли, восемь человек получили ранения, сообщают СМИ.

Телерадиокорпорация КАН сообщает, что «два человека погибли, восемь человек получили ранения, из них четверо находятся в крайне тяжелом состоянии». По информации СМИ, стрельба велась в нескольких местах. По имеющейся информации, полиция ведет поиски стрелявшего, передает РИА «Новости».

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел консультации с руководителями силовых ведомств, в город будут переброшены крупные силы полиции, сообщила канцелярия премьера. В центре Тель-Авива остановлено движение общественного транспорта.

Власти Израиля предупреждали, что ожидается волна терактов. В ночь на субботу военные ликвидировали трех палестинских боевиков, вступивших в перестрелку с пограничниками. Во вторник палестинец открыл стрельбу по гражданам в Бней-Браке. До этого теракты были совершены в Беэр-Шеве и Хадере. Всего за последние недели жертвами терактов в Израиле стали 11 человек.

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