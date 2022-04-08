Мнение: Елена Прекрасная

Очень многие, ужаснувшись тому, ЧЕМ предстала Россия перед миром, рванули из России прочь, напоследок осыпая проклятиями всё то и всех тех, кто в России остался. И лишь некоторые, самые бесстрашные из молодых – смогли осознать, насколько беспомощно и жалко выглядит это массовое бегство, по сути, от собственной кармы. Елена Костюченко, журналистка “Новой Газеты” (или как сказать? Бывшая журналистка бывшей “Новой Газеты”?) – одна из тех, кто смог остановиться. Хорошая журналистка, мне она всегда нравилась. И вот что она написала у себя в ФБ, в полемике с засевшим в Грузии Андреем Лошаком:

“Я вижу, что у Андрея и некоторых других обладателей хороших лиц есть желание, чтобы россиян начали различать на породы. Мы – эльфы, они – орки. Мы – профессора, они шариковы. “Я не хочу и не могу жить в стране, где за убийства мирных людей дают ордена и платят зарплаты” – пишет Андрей и уезжает (возможно навсегда). В Тбилиси на митингах хорошие русские лица, совсем как в Москве.

Дорогой Андрей Лошак! Я младше вас и мне странно вам напоминать. В нашей стране была первая чеченская, вторая чеченская, пятидневная война с Грузией, Донбасс, Сирия. Был Норд-Ост, был Беслан, есть Чечня. В нашей стране 177 тысяч человек с инвалидностью живут в ПНИ (концлагеря). В нашей стране ЛГБТ являются “социально неравноценными” с 2013 года, Свидетелей Иеговы сажают в тюрьму за вероисповедание. У нас пытают и убивают во время пыток – в полиции, в колониях, в тюрьмах. У нас вечный президент, культ личности, церковь, слившаяся с государством, политический террор, госпропаганда. У нас фашизм – и это случилось не месяц назад.

Вы не знали, что у нас фашизм? Мир вот говорит, что не знал. Может быть, вы не знали тоже?

Вы стесняетесь произносить слово интеллигенция, давайте произнесу его я. Некоторым людям дважды везет при рождении – они рождаются чуть умнее среднего и в семьях, где это ценится. Жизнь им дает возможность и мотивацию читать книги, учиться, думать. Пока наши сверстники в Рубцовске Алтайского края режут цветмет, стоят на бензозаправках или социализируются ради выживания, мы учимся, учимся, учимся. Они идут в армию – мы в университеты. Знаете, почему общество дает нам эту возможность? Чтобы мы смотрели назад и вперед, прокладывали путь, а если путь оказывается неверным – ловили свою страну на краю пропасти.

Как мы боролись с фашизмом? О, мы описывали его приход и развитие.

(нет, если фашизм пришел, недостаточно просто делать свою работу. и мирные митинги против фашизма, оказывается, не работают тоже)

Зато теперь, когда чудовище выросло и стало жрать столько и так, что весь мир заметил, можно просто уехать, открестившись от убийц, кто отправляет посылки с награбленным в свои нищие села. Выделить их в другую, отдельную породу, “не-нас”.

Они-то свою ответственность понесут. А вы? А я? (ЕЛЕНА КОСТЮЧЕНКО)

Могу дополнить Елену тем, что всякие лошаки и даже чубайсы, убегая с проклятиями в адрес русского народа кто куда, демонстрируют тем самым, как ни странно, как раз абсолютно РУССКОЕ поведение. Русские всегда убегали, всегда старались свалить от проблем с собственным государством и собственным начальством как можно дальше при первой возможности. Все эти казаки, переселенцы, освоители Урала и Сибири – кто это такие были? Собственно, только эта склонность – убегать, уходить от схватки, от конфликта, от протеста, ставшая главной национальной чертой – и позволила нашему народу расселиться по настолько громадной территории. Причем наших предков ведь даже не смущало, что они отходят в самые дикие места, где вообще ничего нет, где ЛЮДИ НЕ ЖИВУТ. А они сваливали – и жили, и умели обустроиться. А когда на уже обжитые ими места приходили другие русские и устраивали там свое специфическое русское государство, всегда одинаковое и всегда душное – кто-то опять не выдерживал жить там с “русскими братьями” – и опять сваливал еще дальше в глушь, вглубь материка, черт знает куда, лишь бы подальше от СВОИХ…

Так Россия и прирастала. Всегда – пока не дошла до Тихого Океана. В него и уперлась лбом.

А Елена Костюченко тоже поначалу убежала. И – вернулась. Желает доказать, что не все русские убегают.