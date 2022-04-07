 

Латвия запретила праздновать День Победы под предлогом траура из-за Украины

07.04.2022, 23:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сейм Латвии утвердил проект закона, в соответствии с которым 9 мая объявляется траурным днем памяти погибших на Украине, а празднование Дня Победы запрещено, сообщают СМИ.

Парламент утвердил законопроект в срочном порядке – за сутки. Поскольку день объявлен траурным, массовые развлекательные и праздничные мероприятия запрещены, как и салюты. Таким образом, Сейм фактически запретил празднование Дня Победы.

До этого Сейм уже запретил проведение 9 мая массовых мероприятий в честь Дня Победы у памятников Советской армии, а также публичное изображение буквы Z, передает ТАСС со ссылкой на Delfi.

Осенью Сейм Латвии запретил использование в стране георгиевских лент на публичных мероприятиях. Кроме того, в Латвии запретили советскую символику. В частности, ветеранам запретили надевать публично свои награды.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Эксперт объяснил значение успешного пуска гиперзвукового «Циркона»

01.07 / Обнаружена связь цунами с оборотом воды в глубине Земли

12.08 / Вместо “Московского проспекта” – “Турбоатом”. Харьковский метрополитен завершил переименование станции

26.01 / Новый Renault 5 Alpine станет электрическим супермини

20.01 / Кандидат в госсекретари США назвал Россию «неотложным вызовом»

09.07 / Директора Приморского океанариума заподозрили в коррупции

23.01 / “Задница – отпад”, “Попка у тебя идеальная”, “Бомбита”. Экс-участница “ВИА Гры” Котова показала голые ягодицы

10.02 / Роднина похвалила реакцию фигуристки Валиевой на ситуацию с награждением

06.09 / Шимкив заявил, что инновационные медицинские технологии стали доступнее

28.08 / Аргентинская компания произвела более 5 млн доз «Спутника V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика