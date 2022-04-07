Латвия запретила праздновать День Победы под предлогом траура из-за Украины

Сейм Латвии утвердил проект закона, в соответствии с которым 9 мая объявляется траурным днем памяти погибших на Украине, а празднование Дня Победы запрещено, сообщают СМИ.

Парламент утвердил законопроект в срочном порядке – за сутки. Поскольку день объявлен траурным, массовые развлекательные и праздничные мероприятия запрещены, как и салюты. Таким образом, Сейм фактически запретил празднование Дня Победы.

До этого Сейм уже запретил проведение 9 мая массовых мероприятий в честь Дня Победы у памятников Советской армии, а также публичное изображение буквы Z, передает ТАСС со ссылкой на Delfi.

Осенью Сейм Латвии запретил использование в стране георгиевских лент на публичных мероприятиях. Кроме того, в Латвии запретили советскую символику. В частности, ветеранам запретили надевать публично свои награды.

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