США оценили объем военной помощи Украине за время российской спецоперации

С начала российской спецоперации на Украине Киев получил от США военную помощь на 1,7 млрд долларов, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Псаки заявила, что США «привержены предоставлению 1,7 млрд долларов оборонной помощи и оружия Украине». За время президентства Джо Байдена помощь Украине превышает 2 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что «на каждый российский танк на Украине США предоставили или предоставят 10 противотанковых систем», а на один бронированный автомобиль – три бронебойных системы. При этом с учетом «вклада союзников» речь идет уже о «90 противотанковых системах против одного танка». США также продолжают говорить с «союзниками и партнерами о том, какие системы и оборудование у них есть и они смогут предоставить», сообщила Псаки, комментируя просьбы Украины о ЗРК С-300.

Однако США не изменили своего негативного отношения к идее передачи имеющихся в распоряжении Польши истребителей МиГ-29 советского производства Украине через НАТО, хотя «другие страны», по ее словам, «могут вынести такое определение и решить поступить» таким образом, передает ТАСС.

Псаки подчеркнула, что Байден поддерживает инициативы об ужесточении норм в торговле с Россией и Белоруссией, а также об отказе от импорта российских энергоносителей, и намерен подписать соответствующие законопроекты. Кроме того, США намерены в скором времени провести контакты с Китаем по ситуации вокруг Украины и санкциям против России, но пока не готовы раскрыть, по каким каналам будет проходить такой диалог. Псаки также заявила, что европейские страны сами должны решать, каким образом им необходимо снижать зависимость от российских энергоносителей.

Накануне Псаки подтвердила нежелание США отправлять войска на Украину. Она заверила, что у США нет таких намерений. Белый дом затруднился уточнить, смогут ли США и союзники годами оказывать Украине военную помощь, если боевые действия на ее территории будут продолжаться так долго.

Напомним, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что США для затягивания российской спецоперации на Украине используют «самые подлые методы», вплоть до засылки вооруженных боевиков для организации террористического подполья. По его словам, Вашингтон пытался утвердить свою гегемонию в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, на это же были направлены усилия Запада по втягиванию в орбиту своего влияния Украины.

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