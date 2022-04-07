Медведев задался вопросом о том, сколько СПЧ ООН «проживет» без России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил решить «задачу» о том, как долго «проживет» Совет ООН по правам человека после выхода РФ из СПЧ.

Медведев опубликовал в Telegram «задачу». В «условиях» он напомнил, что Комиссия ООН по правам человека была образована в 1946 году, с 1967 года «начала активно вмешиваться в дела суверенных государств», что в результате «привело к утрате доверия к ней и смерти Комиссии в 2006 году». При этом в 2006 году «вместо Комиссии» был образован СПЧ. Как отметил Медведев, 7 апреля 2022 года Генассамблея ООН «приняла решение о приостановке участия РФ в этом Совете из-за позиции ряда стран». В ответ РФ «прекратила свое участие» и «свои полномочия из-за политически мотивированного демонстративного наказания суверенного государства – члена ООН». «Вопрос: Сколько проживет после этого Совет по правам человека ООН?» – говорится в сообщении.

Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу РФ в Совете ООН по правам человека. Как пояснили в офисе председателя ГА ООН, после принятия резолюции РФ сохраняет место в СПЧ ООН, но лишается права голоса и права выступать. После этого Россия приняла решение о досрочном прекращении членства в СПЧ.

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