Как распутать волосы и не допустить в дальнейшем такой ситуации: домашние средства из яичного желтка и авокадо

Спутывание волос происходит по разным причинам, но чаще всего из-за неправильного или недостаточного ухода. Расчесывание таких прядей представляет собой настоящее испытание. Оно может быть довольно болезненным, кроме этого, вы рискуете вырвать часть волос. Как распутать пряди с наименьшими потерями и предотвратить повторение подобной ситуации? В статье мы расскажем о полезных домашних средствах, которые помогут вам в этом случае.

Авокадо с оливковым маслом

Если у вас спутались пряди, то используйте маску из авокадо и оливкового масла. Она насытит волосы питательными веществами и облегчит расчесывание узлов.

Очистите авокадо и разомните мякоть вилкой. Добавьте в полученное пюре пару столовых ложек оливкового масла.

Намажьте массу на голову и вотрите массирующими движением. Подождите 10 минут. Затем вымойте голову шампунем и обработайте кондиционером.

Чтобы предотвратить повторное спутывание, повторяйте эту процедуру дважды в неделю.

Как расчесать пряди

После применения маски и мытья ваши пряди станут более податливыми. Начните их расчесывать с кончиков. Перемещайте расческу по направлению к корням. Старайтесь не рвать волосы. Таким образом расчесывайте прядь за прядью, пока вы не избавитесь от всех узлов.

Если волосы не поддаются, используйте специальные спреи для расчесывания прядей. Распылите средство на волосы и попробуйте их аккуратно расчесать. Ваша шевелюра станет шелковистой, и вы легко избавитесь от узлов.

Как предотвратить спутывание

Если у вас часто спутываются пряди, то вам следует пересмотреть свой уход за шевелюрой.

Волосы чаще спутываются в холодное время года. Это связано с сухостью воздуха. В этом случае следует использовать специальные увлажнители для помещения. Они наполнят воздух влагой.

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После мытья наносите на голову масло репея или жожоба. Они заполнят пространство между чешуйками волоса, и он станет более гладким.

Если пряди склонны к спутыванию, то их лучше сушить естественным путем. Откажитесь от использования фена. Горячий воздух пересушивает волосы и их становится труднее расчесывать.

Обязательно расчесывайте и распутывайте пряди до и после мытья. Если на волосах уже образовались узлы, то смочите их небольшим количеством оливкового масла или воды из пульверизатора. Это облегчит процедуру.

Если ваши волосы уже спутались, то не используйте пластиковые гребни. Они не справятся с этой задачей и могут сломаться. Кроме этого, такие изделия накапливают статический заряд, что способствует образованию узлов. Возьмите щетку для волос с натуральной щетиной кабана или прочную деревянную расческу. Это поможет вам легче разбить узлы на прядях.

Яичные желтки с медом

Эта маска поможет вам предотвратить спутывание волос. Она готовится из простых и доступных продуктов.

Разбейте в миску желток одного яйца. Затем добавьте в равных частях мед и оливковое масло. Берите такое количество продуктов, чтобы у вас получилась густая масса.

Хорошо перемешайте ингредиенты. Нанесите состав на голову, повяжите косынку и подождите 20 минут. Вымойте голову шампунем и кондиционером. Повторяйте процедуру каждую неделю.

Если вы хотите, чтобы ваши волосы блестели, добавьте в маску вместо меда пару столовых ложек коньяка. Этот напиток вызовет прилив крови к коже головы и улучшит питание прядей.

Заключение

Старайтесь не допускать спутывания волос. Узлы на прядях негативно сказываются на состоянии шевелюры. Такая проблема может привести к утрате волос.

Если узелки образуются часто, то обратитесь к трихологу. Нормальные и здоровые пряди не должны постоянно спутываться. Возможно, что вашим волосам не хватает витаминов, и они нуждаются в лечении.