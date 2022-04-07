Мнение: Россия без СВИФТа… и без штанов

Америка объявила о том, что накладывает полную блокировку на Сбербанк и Альфабанк. Что это означает, пока никто не понял, но по логике, видимо, теперь и СБер отключат от СВИФТ? И в Россию станет уже в принципе невозможно переводить деньги из-за границы, то есть наступит полный “ящик”??

Интересно. что они ведь и на этом не останавливаются: одновременно они объявили, что больше не будут дозволять (!!) оплачивать долги России из средств ее же валютных резервов. Т.е. – из тех 400 млрд. долл., что они “заморозили”. Это, стало быть, означает дефолт РФ по долгам, так, что ли?

Но и это еще не всё! Их Минфин сообщает, что с мая собирается отозвать у России некую “лицензию”… на право пользования долларами!! Вот после этого известия я вообще выпал в осадок. А что, была еще и такая “лицензия”? США могут по собственному хотению разрешать и запрещать другим странам пользоваться “их” долларами??

Звучит дико, но ведь, если это правда – запрет на расчеты в долларах будет автоматом означать банкротство уже не только РФ как государства, но и вообще ВСЕХ. Всех более-менее крупных российских частных и государственных компаний, а также банков: у них ведь у всех есть долги в долларах, а если им запретят по долгам долларами расплачиваться…

Будет у нас такая страна – полный банкрот. И Сбер банкрот, и Альфа банкрот, и сам Центральный банк банкрот. Феерия!

И если в самом деле все будет так – что ж получится: все эти 30 лет Россия изображала из себя независимое государство ТОЛЬКО потому, что США ей разрешали это делать?!