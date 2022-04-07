 

Мнение: Россия без СВИФТа… и без штанов

07.04.2022, 22:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Америка объявила о том, что накладывает полную блокировку на Сбербанк и Альфабанк. Что это означает, пока никто не понял, но по логике, видимо, теперь и СБер отключат от СВИФТ? И в Россию станет уже в принципе невозможно переводить деньги из-за границы, то есть наступит полный “ящик”??

Интересно. что они ведь и на этом не останавливаются: одновременно они объявили, что больше не будут дозволять (!!) оплачивать долги России из средств ее же валютных резервов. Т.е. – из тех 400 млрд. долл., что они “заморозили”. Это, стало быть, означает дефолт РФ по долгам, так, что ли?

Но и это еще не всё! Их Минфин сообщает, что с мая собирается отозвать у России некую “лицензию”… на право пользования долларами!! Вот после этого известия я вообще выпал в осадок. А что, была еще и такая “лицензия”? США могут по собственному хотению разрешать и запрещать другим странам пользоваться “их” долларами??

Звучит дико, но ведь, если это правда – запрет на расчеты в долларах будет автоматом означать банкротство уже не только РФ как государства, но и вообще ВСЕХ. Всех более-менее крупных российских частных и государственных компаний, а также банков: у них ведь у всех есть долги в долларах, а если им запретят по долгам долларами расплачиваться…
Будет у нас такая страна – полный банкрот. И Сбер банкрот, и Альфа банкрот, и сам Центральный банк банкрот. Феерия!

И если в самом деле все будет так – что ж получится: все эти 30 лет Россия изображала из себя независимое государство ТОЛЬКО потому, что США ей разрешали это делать?!

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Мнение: Сиси-фраер – Итоги

04.11 / Мнение: Ананасы до революции, квартира стоимостью в машину и процент нищих в СССР

24.09 / В Раде обвинили Зеленского в уничтожении Украины: Люди умирают от войны, голода и болезней

27.05 / Писатель и телеведущий Дерек Бласберг и его партнер стали родителями близнецов

10.11 / Всегда сама делала прическу и фанатично увлажняла руки: секреты красоты и стиля легенды Голливуда Грейс Келли

29.09 / Скандалы: Показуха за 130 миллиардов

03.09 / Ученые: Витамин D способен снизить риск развития диабета второго типа

06.06 / Сидеть и стоять на пороге не рекомендуется: что гласят народные приметы

08.12 / Туристов, заказавших на отдыхе в Таиланде русский борщ, выселили из гостиницы

18.08 / После смерти мужа Роза Сябитова на 10 лет забыла о сексе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика