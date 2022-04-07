 

Lufthansa решила отменить все рейсы в Россию до 30 июня

07.04.2022, 22:00, Новости дня
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Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa из-за обострения ситуации вокруг Украины не будет использовать российское воздушное пространство до 30 июня, заявили в компании.

«Lufthansa не будет использовать воздушное пространство РФ до 30 июня 2022 года из-за текущей нормативно-правовой ситуации. По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из РФ должны быть отменены в течение данного периода», – говорится в заявлении перевозчика, передает ТАСС.

Компания заверила, что все пострадавшие пассажиры будут проинформированы и предупредили, что на рейсах Lufthansa на Дальний Восток возможны краткосрочные изменения времени вылета и прибытия в связи с корректировкой расписания.

Ранее Air India прекратила продажу билетов на рейсы в Россию.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что перечень стран, с которыми возобновляется авиасообщение, включает Аргентину, ЮАР, Китай и другие дружественные страны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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