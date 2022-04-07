 

Ученые назвали главный критерий для отбора к полету на Марс

07.04.2022, 22:00, Новости дня
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Для полета на красную планету планируется отбирать космонавтов, обладающих более высокой устойчивостью к радиации, сообщил замдиректора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Котов.

Защита от радиации в космосе является одной из задач, которые нужно решить для полета на Марс. Ученые и инженеры ищут способы защиты человека от радиации во время полета, сказал Котов, передает ТАСС.

«Каждый человек имеет индивидуальную чувствительность к радиации, то есть радиорезистентность, зашита у нас на генетическом уровне. Есть такие исследования ученых, которые позволяют выделять среди популяции людей радиационную резистентность. Это тоже одно из направлений развития [защиты от радиации], которое может быть», – добавил замдиректора Института.

По его словам, согласно текущим расчетам, человек до Марса способен долететь, но вопрос отдаленных последствий радиации остается открытым.

Ранее руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец сообщал, что РФ для реализации научной миссии на Марс потребуется новая посадочная платформа, так как к моменту пуска закончится ресурс наземного хранения оборудования платформы «Казачок», построенной для совместной российско-европейской миссии ExoMars-2022.

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