Муратова облили красной краской в поезде
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Главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова облили красной краской в поезде Москва – Самара, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.
В МВД сообщили, что полиция разыскивает двоих мужчин, обливших Муратова краской. Организован «комплекс оперативных мероприятий, направленный на установление личностей обоих мужчин и их задержание». Ведется «проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», передает ТАСС.
«Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Масляный запах по всему вагону. Попробую отмыться. Он выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов», – приводит слова Муратова НТВ.
Муратов сообщил, что из-за этого инцидента отправление поезда пришлось задержать.
В январе мировой суд в Москве оштрафовал Муратова на 4 тыс. рублей за упоминание запрещенной организации без необходимой маркировки. В декабре в Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира 2021 года Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе.
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