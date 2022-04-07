 

Муратова облили красной краской в поезде

07.04.2022, 22:00, Новости дня
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Главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова облили красной краской в поезде Москва – Самара, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

В МВД сообщили, что полиция разыскивает двоих мужчин, обливших Муратова краской. Организован «комплекс оперативных мероприятий, направленный на установление личностей обоих мужчин и их задержание». Ведется «проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», передает ТАСС.

«Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Масляный запах по всему вагону. Попробую отмыться. Он выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов», – приводит слова Муратова НТВ.

Муратов сообщил, что из-за этого инцидента отправление поезда пришлось задержать.

В январе мировой суд в Москве оштрафовал Муратова на 4 тыс. рублей за упоминание запрещенной организации без необходимой маркировки. В декабре в Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира 2021 года Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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