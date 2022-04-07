Мнение: Вы будете смеяться…

…но в Германии бушует ковид!

Да, со всей этой войной мы уже перестали думать о чем-то другом в принципе, в Москве отменили все антиковидные ограничения, включая ношение масок, недавно френд мне рассказал, что у нас в Восточном округе Москвы остался 1 (один!) пункт прививания где-то на Лосином острове (то есть реально больше нигде не прививают), словом – полная и окончательная победа над коронавирусом в одной, отдельно взятой стране, несмотря на то, что в РФ, слава богу, не удалось привить даже половины населения.

Но я не убираю руку с пульса всей этой всемирной ковидной истерии, и раз в 1-2 недели все же захожу посмотреть “А что у нас с ковидом” на свой любимый сайт https://yandex.ru/covid19/stat, благо, он все еще работает и агрегирует инфу, как ни в чем ни бывало (что, вообще-то, тоже заставляет задуматься…) За рептилоидами нужен глаз да глаз!

Посмотрел по России – ну, рисуют неуклонное снижение показателей смертности начиная с… 22 февраля (sic!): тогда была обозначена максимальная смертность в день – 796. Оттуда – неуклонно вниз. И количество заражений в день, и количество смертей от ковида в день. В феврале рисовали выше 200 тыс. заражений в день, сейчас изображают 14 тыс. заражений в день. Ну а смертей за сегодня – 287. На Украине россиян в сутки гибнет больше или меньше? ВОЕННАЯ ТАЙНА. Ну-ну. Аналогичной таблички по потерям на Украине от Яндекса, пожалуй, не дождешься.

Но я решил глянуть, чисто для проформы, ситуацию по ковиду в Европе. Посмотрел Австрию, Францию – ну, вроде тоже снижение; хотя и не сказать, что ковид типа “сошел на нет”. Нет, показатели в 1.5-2 раза ниже, чем прошлой осенью (по России – вчетверо), но не более. И тут – бах! Открываю Германию. Мать честная!

В ГЕРМАНИИ ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАМНОГО ХУЖЕ, ЧЕМ ПРОШЛОЙ ОСЕНЬЮ. Смех и грех. За вчера “заражаемость” – 414 тысяч в день. Осенью у них и до сотни тысяч не доходило. Скажут – “пустяки, это омикрон, он не смертельный”. Но ведь и смертность у немцев СЕЙЧАС – тоже выше! Осенью было 200-300 чел. в день, за вчера – 668! Смотрим процент проколотости у Германии: 77%. Обколото более трех четвертей населения! А цифры – хуже только позапрошлой зимой были, 2020-2021. Вот тебе и германский орднунг.

Что происходит конкретно в Германии, честно говоря, непонятно. Если бегло посмотреть на Европу – стремновато в Британии и, пожалуй, в Италии, но в целом тенденция на снижение довольно отчетлива. Однако у мрачных тевтонов – РОСТ! Интересно – это у них зеленые так шалят?

Или это начало нового витка перед тем, как снова весь мир одеть в намордники и еще жестче загнать под шприц? Какие ужасы и безумства на тему ковида происходят прямо сейчас в Китае (25-миллионный Шанхай, т.е. город размером со всю Украину, целиком в тотальном локдауне) – все, я думаю, в курсе.