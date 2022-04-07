Мнение: Саудовская Аравия отступает в Йемене

Саудовская Аравия продолжает сдавать позиции в Йемене.

1. После ударов хуситов по объектам нефтяной промышленности Саудовской Аравии, а также признаний о том, что полностью прикрыть их от ударов невозможно (несмотря на наличие дорогостоящих американских систем ПВО), Саудовская Аравия согласилась на двухмесячное перемирие с взаимным отказом от ударов – хуситы остановили свою кампанию ударов дронов и баллистических/крылатых ракет по Саудовской Аравии, Саудовская Аравия остановила бомбардировки городов Йемена. С учетом того, что хуситы еще несколько лет назад заявляли, что удары по Саудовской Аравии будут продолжаться, пока Саудовская Аравия не прекратит удары по Йемену (чего до недавнего времени Эр-Рияд делать не хотел), можно говорить о том, что стратегия хуситов принесла успех и они добились своей цели, вынудив Саудовскую Аравию прекратить бомбардировки.

2. Кроме того, давеча в отставку подал Мансур Хади, ради которого в 2015-м году Саудовская Аравия и развязала войну в Йемене, пытаясь вернуть Хади власть на иностранных штыках. За 7 лет войны этого сделать так и не удалось. Хуситы власть Хади не признавали, а внутри саудовской коалиции наметился раскол – силы подконтрольные ОАЭ проводили сепаратную политику. Уход Хади означает отказ Эр-Рияда от одной из основных стратегических целей войны – посадить в Сане зависимую марионетку. Военным путем этого добиться не удалось, несмотря на огромное материальное превосходство над хуситами.

3. Новый временный совет (который будет управлять оккупированной частью Йемена) по своему составу также демонстрирует ослабление роли Саудовской Аравии и усиление роли ОАЭ, где выделяется фигура Тарека Салеха (сына убитого при неудачного попытке переворота против хуситов экс-президента Йемена).

Вполне возможно, что именно его будут аккуратно продвигать как главную фигуру в долгосрочной перспективе.

4. Сейчас очевидно будет взять курс на договоренности с хуситами, чтобы попытаться разделить с ними власть в Йемене и избежать повторения Афганского сценария, когда Талибан просто собрался с силами и разогнал всех, включая трусливо убежавших интервентов.

5. Нельзя исключать, что сдача позиций Саудовской Аравии обусловлена давлением США, которые стремятся заключить ядерную сделку с Ираном и стабилизировать рынок нефти (чему удары по объектам Saudi Aramco не спообствуют), даже путем уступок по размораживанию активов и потаканию стратегии Ирана в Йемене через давление на Саудовскую Аравию. Стабильные поставки нефти из Саудовской Аравии, а также выход на рынок иранской нефти, могут затруднить стратегию России по использованию роста цен на нефть для ослабления США и их сателлитов.

Приведет ли все это к окончанию войны, которая идет уже более 7 лет, пока неясно. Тем не менее, хуситы уверенно идут к тому, чтобы стать йеменским аналогом "Хезбаллы", с баллистическими ракетамив обнимку.

Тем не менее, уже сейчас можно говорить, что жесткая позиция Ирана принесла свои плоды – его позиции в Йемене явно усилятся, а ядерная сделка откроет для него новые возможности по расширению влияния в регионе и укрепления экономики страны. Израиль всеми силами этому пытается противится, но США в данном случае предпочитают требованиями Израиля пренебречь.

—