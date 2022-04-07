Мнение: Остановка

«Лукойл» предупредил об остановке заводов из-за избытка нефтепродуктов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо главы и совладельца компании Вагита Алекперова вице-премьеру РФ Александру Новаку. Сообщается, что на фоне снижения поставок за рубеж компания столкнулась с излишками мазута.

Это к предложениям нашей патриотической общественности направить нефть на внутреннее потребление. Дескать, будем перерабатывать и потреблять сами. И заживём!

Не заживём. Объем российской экономики слишком микроскопичен для того, чтобы потреблять все объемы переработанной в нефтепродукты нефти. То же самое, кстати, относится и к газу. На практике продукты переработки (тот же мазут) забивает хранилища, девать его некуда, перерабатывающие мощности встают.

Ну, а чтобы потреблять то, что производим, нужно заниматься экономикой. Не аврально и от случая к случаю, а системно. То есть — нужно иметь проект развития, построенные на его основе программы, и всё это — на несколько десятилетий вперед.

Ну и кто будет этим заниматься? Путин? Он в очередной раз кого-то призовет абстрактным призывом и снова займется любимым делом — будет управлять галактикой в своей персональной метавселенной. А остальные даже понять задачу не смогут, они вообще-то про другое — вывезти и распихать по ухоронкам. Их, в общем-то, и подбирали по этим качествам, других там не наблюдается.

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