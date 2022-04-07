Эксперт: Российский интернет ждут прорывные годы

Российский сегмент интернета за свою историю пережил два крупнейших кризиса, за которыми всегда следовало восстановление темпов роста. Нынешняя ситуация в экономике предоставляет участникам рынка новые возможности, сказал газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. 7 апреля Рунет отмечает свой 28-й день рождения.

«Мы в РАЭК, начиная с 2006 года, анализируем технологии и экономику российского сегмента интернета, консолидируем мнение отрасли и популяризируем ее достижения. Мы всегда говорили, что наш Рунет – пример успешного импортозамещения всех ключевых сервисов и технологий: у нас свои социальные медиа, картография, почтовые сервисы, маркетплейсы, агрегаторы, eCom-игроки, коммуникационные сервисы, FinTech, мобильные решения и многое другое», – говорит директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

По его словам, это оказалось возможным благодаря мощному «Цифровому контуру» — сложившейся экосистеме компаний в сферах цифрового контента, электронной коммерции, интернет-маркетинга, инфраструктуры и связи.

Однако, замечает Плуготаренко, весна 2022 года заставила многое пересмотреть, так как произошедшие после начала российской спецлоперации на Украине в экономике страны события не обошли стороной и «цифру». «Пожалуй, в истории нашего наблюдения за развитием Рунета не было таких вызовов и потрясений», – считает директор РАЭК.

Но он полагает, что одновременно нынешняя ситуация предоставляет участникам рынка новые возможности. «Именно сейчас у отечественных интернет-игроков есть уникальная возможность привлечь ещё больше аудитории, стать ещё лучше, удобнее, эффективнее. Занять новые ниши, и не только освободившиеся, – говорит Плуготаренко. – Уверен: следующие годы будут ещё более прорывными».

Плуготаренко напомнил, что за свою историю Рунет уже столкнулся с двумя крупными кризисами: двукратным сниженим темпов роста из-за общеэкономического кризиса в 2014-2015 годах и падением ряда интернет-рынков в 2020 году в период пандемии COVID-19. «За временным спадом всегда следовало восстановление темпов роста. Кризисы позволили повысить устойчивость и выработать способность противостоять новым вызовам», – считает он.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в четверг с отчетом в Госдуме призвал российских разработчиков создать отечественную экосистему вместо Аpp Store и Google Play: «Обращаюсь, пользуясь случаем, – ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою экосистему. У нас все для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которые нужно доработать. Нужно сделать свой интернет-магазин». Он напомнил, что правительство принимает большой комплекс мер для поддержки ИТ-отрасли, а первый пакет льгот принес РФ 42 млрд рублей за счет расширения количества ИТ-компаний, создания новых стартапов, их вклада в экономику и увеличения экспорта услуг.

Напомним, Владимир Путин 2 марта подписал указ о мерах по ускоренному развитию ИТ-отрасли в России. В соответствии с ним российские ИТ-компании будут на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок. Они смогут брать кредиты по сниженной ставке – не более 3%, а их сотрудники смогут оформить льготную ипотеку и получат отсрочку от призыва на время работы.

День рождения Рунета (RuNet) отмечается 7 апреля, так как в этот день в 1994 году для РФ был зарегистрирован и внесен в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня домен «.Ru». Таким образом, РФ стала государством, официально представленным в интернете.

—