 

Песков заявил о подготовке к западным санкциям еще год назад

07.04.2022, 20:35, Новости дня
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Россия начала готовиться к нынешним западным санкциям еще год назад, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы жили под санкциями уже пару десятков лет, и мы на самом деле уже привыкли к этой ситуации. Мы начали готовиться к этим санкциям год назад и сейчас, конечно, у нас в экономике очень трудное положение, но наша экономика до сих пор находится на ногах», – сообщил Песков в интервью телеканалу Sky News, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, Москва находится в безопасности с точки зрения экономики и макростабильности. Кто-то даже пытается извлечь выгоду из этой ситуации, учитывая толчок развитию производственного сектора и нацтехнологий, а также в области импортозамещения. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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