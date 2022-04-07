Патриарх Кирилл связал антироссийские настроения в мире с Апокалипсисом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, говоря об антироссийских настроениях в мире, напомнил о последней книге Нового завета (Апокалипсисе), отметив что упоминаемая в ней «сила, которая удерживает пришествие в мир антихриста», – это «вера православная» и «благочестивый народ всех времен и всех народов».

Он задался вопросом, «почему же так восстали внешние силы на землю русскую? Почему стремятся ее разрушить, разделить, брата на брата натравить?»

«В Апокалипсисе есть упоминание о некой силе, которая удерживает пришествие в мир антихриста. Нечто удерживающее. Апостол не назвал, что это за сила. Некоторые думали, что речь идет о Римском государстве, которое даже будучи языческим, все-таки поддерживало некий порядок. Некоторые считали, что это церковь, она является удерживающей, и это правильно», – сказал патриарх после литургии в храме Христа Спасителя в праздник Благовещения пресвятой Богородицы, информирует РИА «Новости».

По его словам, «церковь удерживает людей от потери жизненных ориентиров. Но это также весь благочестивый народ всех времен и всех народов. Это вера православная, которая живет и действует в церкви православной, это и есть та сила, которая удерживает».

Патриарх отметил, что не случайно «на эту силу сегодня направлены все острые стрелы всех, кто стремится скомпрометировать церковь, разделить и оторвать ее от народа».

Также патриарх сказал, что молится о единстве Православной церкви и о том, чтобы, несмотря ни на какие искушения, сохранилось духовное единство русской земли, передает «Интерфакс».

«Мы должны молиться в первую очередь о сохранении мира на украинской земле, о сохранении единства нашей Церкви, о том, чтобы Православная церковь не потерпела никакого ущерба, и в первую очередь чтобы никакие лжеучения не нарушили святости церковной. Наша молитва сегодня о том, чтобы сохранилось духовное единство русской земли», – сказал он.

Помимо того, на сайте РПЦ сообщается, что участники движения «Патриаршие добровольцы» в марте трижды посетили пункты временного размещения для беженцев, расположенные в Белгородской области. Поездки состоялись по договоренности с Белгородской епархией и местной администрацией. В ходе поездок «Патриаршие добровольцы» доставили более десяти тонн гуманитарной помощи в Белгородскую область. Продукты и предметы первой необходимости были переданы не только беженцам в пунктах временного размещения, но и пострадавшим мирным жителям в Харьковской области.

Восемь тонн гуманитарной помощи – это нескоропортящиеся продукты (крупы, консервы, макароны, масло, мука). Также в гуманитарные грузы включили одежду и предметы личной гигиены.

«Патриаршие добровольцы» передали также помощь в центр «Созвездие» города Красногорск Московской области, где находятся более 50 беженцев из Донбасса. Добровольцами были собраны средства для приобретения трех стиральных машин и необходимого количества комплектов постельного белья.

—