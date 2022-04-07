С чем сочетать мини-юбки 50-летним модницам, чтобы не ловить осуждающие взгляды

Стройные женщины с хорошей фигурой могут носить мини-юбки в возрасте 50 лет и старше. Но нередко они стесняются надевать такую одежду. Они опасаются, что будут выглядеть вульгарно и окружающие станут их осуждать. Однако короткая юбка совсем необязательно выглядит вызывающе. Такая одежда может быть элегантной и стильной. Нужно лишь подобрать правильное сочетание с другими предметами одежды. В статье мы расскажем, с чем комбинировать мини-юбку 50-летним модницам, чтобы не ловить осуждающие взгляды.

Боди и высокие сапоги

В качестве верха для короткой юбки можно использовать черное облегающее боди с длинным рукавом. Эта одежда подчеркнет вашу женственность и элегантность. Она красиво выделит вашу фигуру.

Дополните этот образ высокими сапогами и колготками черного цвета, которые подчеркнут красоту и стройность ног. Это придаст вам эффектный, но не вульгарный вид.

Пиджак и колготки

Многие зрелые женщины предпочитают классику, но при этом не желают отказываться от мини-юбок. Вы можете сочетать в своем образе эти два стиля.

Темную мини-юбку можно надеть с классическим пиджаком. Следует выбирать верх черно-белых оттенков с рисунком “мелкая клетка” или “птичья лапка”. При этом пиджак должен быть длиннее юбки и немного прикрывать ее.

Дополните свой образ черными колготками и туфлями на широком каблуке. Такая обувь подчеркивает и увеличивает длину ног.

Плиссированная мини-юбка, свитер и туфли на шпильке

Плиссированная мини-юбка идеально подходит для женщин возраста 50+. Это стильная и элегантная одежда. Скомбинируйте ее со свитером. Вы можете подобрать вещь как в тон юбки, так и яркого оттенка. Все зависит от образа, который вы хотите получить.

Дополните свой обрах элегантными черными туфлями на шпильках и сумкой такого же цвета.

Кардиган и ботильоны

Кожаная мини-юбка выглядит смело и очень эффектно. Однако это довольно сложный предмет для комбинации с другими вещами.

Вы можете сочетать смелую и модную мини-юбку из кожи с длинным элегантным кардиганом контрастного, но неброского цвета. Такая одежда будет красиво смотреться с черными кожаными ботильонами на широком и устойчивом каблуке.

Заключение

Когда-то было распространено мнение, что мини-юбки можно носить только юным девушкам. В наши дни оно уже давно устарело. Многие женщины сохраняют стройную фигуру и красивые ноги в зрелом возрасте. У них нет никаких причин отказываться от мини-юбки. Важно лишь удачно скомбинировать этот предмет гардероба с другими вещами.