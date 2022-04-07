 

Минобороны заявило о блокировании Новомихайловки и боях за Угледар

07.04.2022, 19:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вооруженные силы РФ полностью блокировали населенный пункт Новомихайловка, ведутся бои за Угледар, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск российских Вооруженных сил, развивая наступление, полностью блокировала населенный пункт Новомихайловка и приступила к его зачистке от националистов», – цитирует Конашенкова ТАСС.

Он уточнил, что преследуя отходящие подразделения 54-й механизированной бригады ВСУ, российские военные также блокировали населенный пункт Угледар. Сейчас идет бой за его освобождение от националистов.

В этом же районе ликвидирован танковый взвод украинских войск.

Также в четверг Конашенков сообщал, что российские военные с начала спецоперации на Украине ликвидировали 416 беспилотных летательных аппаратов и 220 установок реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03 / Стало известно о соглашении ЕС и Киева по спутниковым снимкам

04.05 / “Вот это мужчина поздравил свою женщину!”, “Как красиво!”, “Плачу”. Потап трогательно поздравил Каменских с днем рождения

02.09 / В Совфеде заявили о готовности сотрудничать с Германией по ситуации с Навальным

06.08 / Лукашенко назвал Путина старшим братом

21.08 / У вакцинации от коронавируса есть свои риски и предостережения – украинский инфекционист Голубовская

18.02 / Кокаин на 4 млн грн в игрушках. Житель Львова организовал доставку наркотика в столицу

11.08 / Полиция Литвы задержала сбежавших из лагеря мигрантов

13.09 / Дамбу в Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения

13.09 / В Николаеве умер глава местной “Свободы”, который два месяца назад получил огнестрельное ранение в голову

11.09 / Готовность объединенной системы ПВО проверят семь стран СНГ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика