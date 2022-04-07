Минобороны заявило о блокировании Новомихайловки и боях за Угледар

Вооруженные силы РФ полностью блокировали населенный пункт Новомихайловка, ведутся бои за Угледар, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск российских Вооруженных сил, развивая наступление, полностью блокировала населенный пункт Новомихайловка и приступила к его зачистке от националистов», – цитирует Конашенкова ТАСС.

Он уточнил, что преследуя отходящие подразделения 54-й механизированной бригады ВСУ, российские военные также блокировали населенный пункт Угледар. Сейчас идет бой за его освобождение от националистов.

В этом же районе ликвидирован танковый взвод украинских войск.

Также в четверг Конашенков сообщал, что российские военные с начала спецоперации на Украине ликвидировали 416 беспилотных летательных аппаратов и 220 установок реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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