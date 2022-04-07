 

Главы МИД Грузии и Украины договорились о «тесной коммуникации»

07.04.2022, 19:52, Новости дня
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Главы МИД Грузии и Украины Илья Дарчиашвили и Дмитрий Кулеба на фоне похолодания в двусторонних отношениях из-за обвинений Киева в транзите через Грузию в Россию санкционных грузов провели в Брюсселе короткую встречу и договорились о «тесной коммуникации», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Во время министериала НАТО у меня была возможность провести короткую встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Мы договорились продолжить тесную коммуникацию. Я еще раз подтвердил поддержку Грузией Украины», – сообщил Илья Дарчиашвили.

Ранее ГРУ Минобороны Украины обвинило Грузию в том, что через ее территорию в Россию провозятся санкционные грузы, в том числе военного назначения. Тбилиси резко отреагировал на это и потребовал опровержений и извинений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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