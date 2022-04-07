 

СМИ: Страны НАТО допустили поставки на Украину танков и самолетов

07.04.2022, 19:52, Новости дня
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Страны НАТО не исключают поставки на Украину практически любых видов вооружения, включая танки и самолеты, сообщила со ссылкой на британский официальный источник корреспондент телеканала Sky News.

Источник рассказал, что теперь страны НАТО не исключают поставки на Украину различного вооружения, включая танки и, возможно, самолеты. Корреспондент телеканала уточняет, что поворотным моментом, который сделал возможным обсуждение поставок подобного вооружения, стал инцидент в Буче, передает ТАСС.

Напомним, в Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче. Западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче. В Минобороны распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта и обратили внимание, что 31 марта мэр города Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».

По мнению военного корреспондента Александра Коца, украинские военные расстреливали мирных жителей в Буче, так как те носили белые повязки, которые в период присутствия российских войск служили опознавательным знаком для мирного населения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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