Мнение: 8 лет Донецкой Народной Республике

8 лет Донецкой Народной Республике

8 лет назад, 7 апреля 2014-го года была провозглашена независимость Донецкой Народной Республики.

Тогда это казалось временным решением на пути в Россию, но в очередной раз подтвердился тезис "нет ничего более постоянного, чем временное".

Республика родилась и выстояла, постепенно наполнив свою государственность практическим содержанием. Также как и ее соседи из Луганской Народной Республики.

В эти недели Донецкая Народная Республика с помощью ВС РФ занимается освобождением тех территорий, которые входят ее состав согласно документу принятому 8 лет назад.

С праздником, Донбасс. Надеюсь, скоро мы будем жить в одной стране.

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