Глава Пентагона заявил о полном разгроме яхтенного флота России

Генерал Ллойд Остин заявил о полном разгроме яхтенного флота России усилиями США и союзников. Глава Пентагона считает, что это навсегда поставит крест на российском лидерстве в морской регате.

88 яхт S-класса на общую сумму 940 млн долларов было экспроприировано из собственности российских чиновников и олигархов в пользу западных стран, сообщил генерал. При этом Остин подчеркнул, что экспроприации производились в строгом соответствии со священным принципом частной собственности, а попытки владельцев оспаривать реквизиции своевременно пресекались местными органами быстрого реагирования. США планируют передать яхты депутатам Верховной рады и членам их семей сразу после окончания военных действий.

«У России, возможно, ещё остаются катера, эсминцы и подлодки, но вот с яхтенным флотом она рассталась навсегда. Это очередная демонстрация превосходящей мощи американских военно-морских сил. До передачи на Украину из конфискованных яхт из них будет создан 14-й отдельный флот под командованием адмирала Рэйчел Левин. Пусть и флот, и его командующий внушает ужас врагам трансатлантического союза», – заявил Остин.

После пресс-конференции генерал сфотографировался на борту яхты «Атаман Краснов», конфискованной у бизнесмена Романа Абрамовича.

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