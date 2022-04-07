 

Глава Пентагона заявил о полном разгроме яхтенного флота России

07.04.2022, 18:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Генерал Ллойд Остин заявил о полном разгроме яхтенного флота России усилиями США и союзников. Глава Пентагона считает, что это навсегда поставит крест на российском лидерстве в морской регате.

88 яхт S-класса на общую сумму 940 млн долларов было экспроприировано из собственности российских чиновников и олигархов в пользу западных стран, сообщил генерал. При этом Остин подчеркнул, что экспроприации производились в строгом соответствии со священным принципом частной собственности, а попытки владельцев оспаривать реквизиции своевременно пресекались местными органами быстрого реагирования. США планируют передать яхты депутатам Верховной рады и членам их семей сразу после окончания военных действий.

«У России, возможно, ещё остаются катера, эсминцы и подлодки, но вот с яхтенным флотом она рассталась навсегда. Это очередная демонстрация превосходящей мощи американских военно-морских сил. До передачи на Украину из конфискованных яхт из них будет создан 14-й отдельный флот под командованием адмирала Рэйчел Левин. Пусть и флот, и его командующий внушает ужас врагам трансатлантического союза», – заявил Остин.

После пресс-конференции генерал сфотографировался на борту яхты «Атаман Краснов», конфискованной у бизнесмена Романа Абрамовича.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / “С реальным трупом в кадре”: Паулина Андреева рассказала о запоминающейся съемке в “Методе”

15.06 / Белорусский политолог назвал главное отличие между жителями Литвы и Белоруссии

22.09 / Ани Лорак морит себя голодом: Пью только воду

01.02 / Ида Галич объяснила, почему не комментирует разрыв с мужем

15.01 / Объявлена дата массовой вакцинации от коронавируса

20.01 / Госдума вводит запрет двойного гражданства для чиновников

14.12 / Жилкомсервис Центрального района оперативно стал чистить крыши после несчастного случая с петербуржцем

11.12 / Ученые считают вращающийся вокруг Земли астероид обломком Луны

06.05 / «Сказали снять крест и шнурки. Обшмонали»

21.09 / В WatsApp добавят функцию одновременного подключения нескольких устройств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика