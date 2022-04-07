В Совбезе РФ заявили о кибербазах США в Германии

США располагают кибербазами за рубежом, в том числе в Гамбурге, где вне юрисдикции ФРГ работают сотни хакеров, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.

«У США имеются кибербазы за рубежом. К примеру, штаб-квартира АНБ в Гамбурге, где, по всей видимости, вне юрисдикции ФРГ, не покладая рук, «трудятся» за интересы США многие сотни профессиональных хакеров. Или центры киберопераций НАТО в Прибалтике», – передает слова Храмова ТАСС, сказанные в интервью «Российской газете».

По словам Храмова, США не используют обязательные для всех нормы международного права по информбезопасности, они чаще диктуют свои правила миру.

В качестве примера он привел речь президента США Джо Байдена, который, выступая в управлении директора национальной разведки США, заявил, что «весьма вероятно, что если мы в итоге вступим в войну с крупной державой – это произойдет в результате кибератаки с большими последствиями».

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