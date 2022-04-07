Наемник из Дании рассказал об убийствах российских пленных украинскими военными

Воюющий на стороне Украины наемник из Дании рассказал об убийствах пленных российских солдат, информирует датский телеканал TV2.

По его словам, украинские военные убивали взятых в плен россиян, что является военным преступлением. Сам наемник заявил, что не принимал участия в подобных казнях.

«Ранее я слышал об успешном обмене военнопленными, но вот что в итоге. Людей убивают», – сказал датчанин телеканалу на условиях анонимности, информирует РИА «Новости».

Наемник добавил, что успел лично познакомиться с некоторыми взятыми в плен россиянами незадолго до их казни.

Напомним, видеозапись, на которой запечатлена расправа украинских военных над ранеными российскими солдатами, является подлинной, сообщила New York Times. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не готова подтвердить подлинность видео.

Сообщалось, что установлены как минимум два участника расправы над российскими десантниками, попавшими в засаду в Киевской области в ходе отвода войск 30 марта. Первый – 35-летний Теймураз Хизанишвили, участник «Грузинского легиона», который, по опубликованным в Сети сведениям, был охранником экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Вторым участником расправы называют Алексея Антонюка, 36-летнего бойца ВСУ из Киева. Российские следователи займутся расследованием убийства российских военнопленных в Киевской области – соответствующее распоряжение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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