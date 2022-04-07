 

Наемник из Дании рассказал об убийствах российских пленных украинскими военными

07.04.2022, 18:30, Новости дня
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Воюющий на стороне Украины наемник из Дании рассказал об убийствах пленных российских солдат, информирует датский телеканал TV2.

По его словам, украинские военные убивали взятых в плен россиян, что является военным преступлением. Сам наемник заявил, что не принимал участия в подобных казнях.

«Ранее я слышал об успешном обмене военнопленными, но вот что в итоге. Людей убивают», – сказал датчанин телеканалу на условиях анонимности, информирует РИА «Новости».

Наемник добавил, что успел лично познакомиться с некоторыми взятыми в плен россиянами незадолго до их казни.

Напомним, видеозапись, на которой запечатлена расправа украинских военных над ранеными российскими солдатами, является подлинной, сообщила New York Times. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не готова подтвердить подлинность видео.

Сообщалось, что установлены как минимум два участника расправы над российскими десантниками, попавшими в засаду в Киевской области в ходе отвода войск 30 марта. Первый – 35-летний Теймураз Хизанишвили, участник «Грузинского легиона», который, по опубликованным в Сети сведениям, был охранником экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Вторым участником расправы называют Алексея Антонюка, 36-летнего бойца ВСУ из Киева. Российские следователи займутся расследованием убийства российских военнопленных в Киевской области – соответствующее распоряжение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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