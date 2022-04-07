 

Мантуров спрогнозировал улучшение ситуации с продажами автомобилей в России

07.04.2022, 18:30, Новости дня
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Минпромторг ожидает, что ситуация с продажами автомобилей на российском рынке улучшится, ведутся переговоры с китайскими автопроизводителями о замене ушедших брендов, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

«Я могу вам сказать, что первый квартал ни о чем не говорит. Почему? Потому что до февраля у нас шел рост, март – было падение. Мы должны сменить, во-первых, и адаптироваться к ситуации через изменение логистики. И посмотрим, что будет по результатам второго квартала. Мне кажется, что ситуация будет меняться в лучшую сторону, поэтому сегодня давать какие-то пессимистические прогнозы я бы не стал», – цитирует ТАСС министра.

Также Мантуров заявил, что китайские автопроизводители могут заменить ушедшие из РФ люксовые автобренды, ведутся переговоры.

Ранее автосервисы решили наладить собственное производство запчастей к иномаркам.

До этого стало известно о планах Volkswagen вернуться к работе в России.

Ранее из-за ситуации на Украине ряд автопроизводителей, включая Volkswagen, объявили о приостановке поставок и производства автомобилей в России. В Минпромторге отмечали, что РФ придется, вероятно, попрощаться с некоторыми производителями автомобилей.

Автоэксперт Вячеслав Субботин в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что авторынок на данный момент находится на пике по ценам, поэтому новую машину в ближайшее время покупать не стоит. При этом, подчеркивал он, без машин россияне в любом случае не останутся, рынок достаточно насыщен.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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